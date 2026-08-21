Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι που τραυματίστηκαν σε θαλάσσια παιδική χαρά

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν δύο 16χρονοι οι οποίοι τραυματίστηκαν χθες (20.08.2026) το απόγευμα στη θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας «Ποταμού», στην Επανομή του δήμου Θερμαϊκού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή οι δύο νεαροί ενώ έπαιζαν στη θαλάσσια παιδική χαρά στη Θεσσαλονίκη συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο ένας να αισθανθεί αδιαθεσία και πόνους στο κεφάλι.

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Στη συνέχεια, αφού εξετάστηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, μεταφέρθηκε μαζί με τον άλλο16χρονο, στο νοσοκομείο.

Μετά την διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, οι 16χρονοι έφυγαν από το νοσοκομείο συνοδευόμενοι από τους γονείς τους. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.