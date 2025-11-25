Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 15χρονος που χτύπησε συνομήλικό του έξω από σχολείο στη Νεοχωρούδα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επίθεση στον ανήλικο φαίνεται να έγινε για ένα κορίτσι
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (ΓΙAΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Στoν εισαγγελέα οδηγείται ο 15χρονος που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος συνομήλικού του, χθες το μεσημέρι, έξω από λύκειο, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Ο ανήλικος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού έξω από λύκειο στη Θεσσαλονίκη, κατήγγειλε ότι δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, τον πλησίασαν, κι ένα εξ αυτών τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Tο περιστατικό έγινε αντιληπτό από μια γυναίκα, η οποία βοήθησε τον ανήλικο και τον πήγε στο σχολείο. Στη συνέχεια μαζί με άτομο από την οικογένειά του απευθύνθηκε στην αστυνομία, όπου κατήγγειλε το συμβάν.

Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα άτομα (15χρονος), ενώ το δεύτερο ταυτοποιήθηκε- πρόκειται για έναν 16χρονο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επίθεση φαίνεται να έγινε για ένα κορίτσι.

