Θεσσαλονίκη: Συμμορία επιτέθηκε και ξυλοκόπησε 48χρονο για να τον κλέψει – «Τον βαρούσαν στο κεφάλι και ζητούσαν λεφτά» λέει η σύντροφός του

Έναν ζωντανό εφιάλτη έζησε 48χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (28/11/2025), αφού, όπως καταγγέλλει, τον απήγαγε και τον ξυλοκόπησε συμμορία για να τον ληστέψει.

Η σύντροφος του άτυχου 48χρονου από την Θεσσαλονίκη μίλησε στο Live News, περιγράφοντας τη διαδρομή του τρόμου, που ξεκίνησε από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης όταν του επιτέθηκε η συμμορία.

«Την ώρα που πήγαινε, που έστριψε από μας για να βγει εκεί στην στροφή Καρατάσιου για να στρίψει αριστερά από την αερογέφυρα, πριν ανέβει πάνω στην αερογέφυρα στο φανάρι, ήταν μόνος στον δρόμο εκείνη την ώρα και μπαίνουν από πίσω από την πόρτα».

Οι δράστες μάλιστα φαίνεται να χτύπησαν το θύμα στο κεφάλι και παράλληλα τον απείλησαν με ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

«Τον οδηγούν εκεί, αφήνει το αμάξι έξω από το δασάκι και εκεί περιμένουν στην είσοδο και άλλοι, καμιά δεκαριά, γύρω στα 15 άτομα. Τον οδηγούν μέσα, εκεί που έχει ένα σπιτάκι, και εκεί πέρα τον περικυκλώνουν και αρχίζουν να τον χτυπάνε, ο ένας να τον απειλεί με πεταλούδα, ο άλλος να τον χτυπάει, δεν ήξερε από πού τις έτρωγε. Δεν είχε χρήματα, απλά αντιστάθηκε αυτός για να τους δώσει το κλειδί από το αμάξι και εκεί τον πλάκωσαν ακόμα πιο πολύ και του το πήραν το κλειδί και άνοιξαν το αμάξι και πήραν το τσαντάκι του».

Από τα χτυπήματα, ο 48χρονος έχασε τις αισθήσεις του και όταν συνήλθε σύρθηκε γεμάτος αίματα μέχρι τον δρόμο.

«Χτύπησε στο πλησιέστερο σπίτι, φοβήθηκαν οι άνθρωποι γιατί ξέρουν οι κάτοικοι ότι συμβαίνουν διάφορα σε αυτό το δασάκι. Δεν προστατεύεται το μέρος».

Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την Αστυνομία καθώς ο άντρας ήταν αιμόφυρτος στην άκρη του δρόμου. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

«Μπαίνουν από πίσω και τον απειλούν με πεταλούδα. Τον βαράνε στο κεφάλι με μπουνιά και του λένε ‘λεφτά’. Τους λέει ‘δεν έχω’, λένε ‘ακολούθα μας’. Αυτός δεν τολμούσε να γυρίσει καν να δει από πίσω ποιος ήταν. Είχε την πεταλούδα στον λαιμό και μάλιστα του κάνανε και πλάκα του λέγανε ‘ξυρίζει καλά αυτό;’. Τον κοροϊδεύανε κιόλας και του λέγανε ‘για να δούμε χορεύεις;’. Μόνο αυτό θυμάται», λέει η σύντροφός του.

Πώς «ξαναχτύπησε» η «συμμορία των 15»

Θύμα της δράσης της συμμορίας έπεσε πριν λίγες ημέρες ακόμη ένας άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη.

«Τον άλλον το Σάββατο, ο οποίος πρέπει να τον βρω και αυτόν, νοσηλεύεται νομίζω στο Παπαγεωργίου, του σπάσανε και το αμάξι και τον άφησαν γυμνό», προσθέτει η σύντροφος του 48χρονου.

Πώς εμπλέκονται «οι τιμωροί των παιδόφιλων»

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου:

«Οι Αρχές ασφαλείας της Θεσσαλονίκης ερευνούν πολλούς, τουλάχιστον δύο μήνες, τις συγκεκριμένες επιθέσεις, είναι δυο τρεις τουλάχιστον. Αυτό το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, έχουν προηγηθεί άλλα παρόμοια. Η Αστυνομία ερευνά την δράση μιας ομάδας συγκεκριμενών ατόμων, αρκετών, έχει ήδη ταυτοποιήσει δύο τρία από αυτά τα άτομα.

Είναι νεαρής ηλικίας, 20 – 21 ετών, που φαίνεται να παγιδεύουν άντρες συγκεκριμένης ηλικίας οι οποίοι επιχειρούν να αποπλανήσουν ανήλικες οι οποίες είναι φίλες των δραστών. Ακολουθεί μία παγίδευσή τους μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, τους παρασύρουν σε κάποιο σημείο να δουν την ανήλικη και εκεί, πιθανόν με στόχο και τη ληστεία, ως αυτόκλητοι τιμωροί προχωρούν σε αυτές τις πράξεις».