Θεσσαλονίκη: Ταξιτζής και ο «πελάτης» του πιάστηκαν με πάνω από 21 κιλά κάνναβης

Στα χέρια της αστυνομίας της Θεσσαλονίκης κατέληξαν δύο άνδρες, μεταξύ τους ένας οδηγός ταξί, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κατέχουν πάνω από 21 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε σήμερα το πρωί (20/11/2025), όταν αστυνομικοί σταμάτησαν στον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης ένα ταξί με έναν 32χρονο οδηγό και έναν 26χρονο συνοδηγό. Κατά τον έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν στην καμπίνα του οχήματος 26 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 12 κιλών και 792 γραμμαρίων.

Σε δεύτερη έρευνα, που έγινε σε δωμάτιο κεντρικού ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, όπου φέρεται πως είχε μείνει ο 26χρονος, εντοπίστηκε μία χειραποσκευή με 17 νάιλον συσκευασίες της ίδιας ναρκωτικής ουσίας, συνολικού βάρους 8 κιλών και 469 γραμμαρίων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος είχε μεταφέρει με τρένο τα ναρκωτικά από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος κατέθεσε ότι είχε πάρει την κάνναβη από άγνωστο άτομο, από το οποίο έπαιρνε οδηγίες μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ο 32χρονος οδηγός, από την πλευρά του, απολογήθηκε και δήλωσε ότι δεν γνώριζε για τα ναρκωτικά κι ότι ο συγκατηγορούμενός του επιβιβάστηκε στο ταξί ως πελάτης.

Εις βάρος του 26χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών με τη μορφή της κατοχής, μεταφοράς και αποθήκευσης, κατ’ εξακολούθηση, ενώ ο 32χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στη μεταφορά ναρκωτικών. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και παραμένουν υπό κράτηση.