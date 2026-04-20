Θεσσαλονίκη: Ταύρος ξέφυγε και έκανε βόλτες στην εθνική οδό στο ύψος της Σίνδου

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20.4.26) όταν ένας ταύρος βρέθηκε να κάνει βόλτες ανάμεσα στα αυτοκίνητα στην εθνική οδό στο ύψος της Σίνδου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ταύρος που πιάστηκε on camera να περπατά τρομαγμένος ανάμεσα στα αυτοκίνητα στην εθνική οδό της Θεσσαλονίκης παρέμεινε στο σημείο για περίπου 45 λεπτά.

Ύστερα από λίγη ώρα και ενώ ο ταύρος προσπαθούσε να βγει από τη εθνική εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του, που κατάφερε γρήγορα να απομακρύνει με ασφάλεια το τρομαγμένο ζώο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ταύρος που έτρεχε ανάμεσα σε οχήματα διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση κατάφερε και μπήκε στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Σίνδου.