Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: «Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ευθύνονται για τον θάνατό της» λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας Αγγλικών που πέθανε από εγκεφαλικό

«Πριν από τέσσερα χρόνια είχε πάθει ένα ελαφρύ αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο στο ίδιο σημείο που το έπαθε τώρα αλλα το ξεπέρασε και δεν επαναπαύτηκε» δηλώνει στο newsit.gr ο σύντροφος της 57χρονης
Η καθηγήτρια Αγγλικών Σοφία Χρηστίδου που πέθανε από εγκεφαλικό
Η καθηγήτρια Αγγλικών Σοφία Χρηστίδου που πέθανε από εγκεφαλικό
Άγγελος Λαμπίδης

Ο θάνατος της καθηγήτριας Αγγλικών, Σοφίας Χρηστίδου, από τη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει απέραντη θλίψη σε συγγενείς και φίλους της αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα και προκαλεί πολλά ερωτηματικά.

Η καθηγήτρια νοσηλευόταν με εγκεφαλικό επεισόδιο από την Κυριακή (1.3.26) στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη και έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (7.3.26).

Ο θάνατός της προκάλεσε καταγγελίες στα social media, σύμφωνα με τις οποίες το τελευταίο διάστημα η 57χρονη γυναίκα αντιμετώπιζε έντονη πίεση στον επαγγελματικό της χώρο και το εγκεφαλικό επεισόδιο ήρθε μετά από την παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα να διδάξει.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναρτήσεις, η εκπαιδευτικός αντιμετώπιζε δύσκολες καταστάσεις εκφοβισμού μέσα στη σχολική τάξη από μαθητές.

Ο σύντροφος της άτυχης γυναίκας μιλώντας στο newsit.gr μιλάει για όλα και τονίζει:

«Είμαστε αποφασισμένοι και εγώ και οι γονείς της συντρόφου μου να κινηθούμε νομικά εναντίον όποιων υπευθύνων για τον θάνατο της. Πρόκειται για έναν καταπληκτικό άνθρωπο, φιλομαθή, που δεν επαναπαυόταν ποτέ και συνεχώς ήθελε να μάθει καινούρια πράγματα. Παράλληλα με τα τέσσερα πτυχία ξένων γλωσσών και την αγγλική φιλολογία σπούδασε και στη σχολή ξεναγών και πήρε το πτυχίο της και τα τελευταία δύο χρόνια σπούδαζε ιταλική φιλολογία».

«Η Σοφία ήταν ευγενικός άνθρωπος, πρόσχαρη, καλόψυχη, αγαπούσε όλα τα παιδιά όλου του κόσμου. Δεν την αξίωσε ο Θεός να αποκτήσει δικά της παιδιά. Μέσα σε 35 χρόνια είχε διδάξει σε αμέτρητα παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο, μιλάμε για έναν άνθρωπο που βγαίνει μια φορά στα 100 χρόνια. Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας τελευταία», επισημαίνει και συνεχίζει:

«Πριν από τέσσερα χρόνια είχε πάθει ένα ελαφρύ αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο στο ίδιο σημείο που το έπαθε τώρα αλλα το ξεπέρασε και δεν επαναπαύτηκε. Ισχύει ότι τα παιδιά δεν της φερόντουσαν καλά στο σχολείο αλλα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω καθώς κινούνται νομικές διαδικασίες. Είναι κρίμα διότι πρέπει να φύγει ένας τόσο άξιος άνθρωπος από τη ζωή για να αναδείξουμε τα θέματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Κάποιος πρέπει να φύγει για να γίνει κάτι και πρέπει να αλλάξει και αυτό».

Στο newsit.gr μιλάει και ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας, Χαράλαμπος Αποστολίδης.

«Εκείνο που διερωτώμαι είναι γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα και οι προϊστάμενοι της δεν την προστάτευσαν. Αφού με τα πειθαρχικά δεν μπόρεσαν να της κάνουν κακό, κατάφεραν και την έσκασαν να πάθει εγκεφαλικό. Μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι η συμπεριφορά των προσταϊμένων της ήταν υπεύθυνη για το εγκεφαλικό αλλά με την κοινή γνώση που έχουν οι άνθρωποι μπορούμε να καταλάβουμε πως όταν έναν άνθρωπο τον φέρνεις στα άκρα, κάτι θα πάθει», ανέφερε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
56
54
52
49
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό και σκιές στη λειτουργία του ΕΟΔΥ μετά τις παραιτήσεις των μελών του ΔΣ
Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου διαμαρτύρονταν καθώς, όπως έλεγαν ο ρόλος τους είχε περιοριστεί σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις καλούνταν απλώς να καταθέτουν εισηγήσεις
ΕΟΔΥ
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της 5χρονης ανιψιάς του
Στην δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του αφορά τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας
Συγκέντρωση εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία στην πλατεία Μαβίλη και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών και στο υπουργείο Υγείας, Τετάρτη 19 Μαρτίου 2025. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), πραγματοποίησε εικοσιτετράωρη απεργία στην περιφέρεια και στάση εργασίας στην Αττική, ζητώντας την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Newsit logo
Newsit logo