Θεσσαλονίκη: «Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ευθύνονται για τον θάνατό της» λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας Αγγλικών που πέθανε από εγκεφαλικό

Ο θάνατος της καθηγήτριας Αγγλικών, Σοφίας Χρηστίδου, από τη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει απέραντη θλίψη σε συγγενείς και φίλους της αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα και προκαλεί πολλά ερωτηματικά.

Η καθηγήτρια νοσηλευόταν με εγκεφαλικό επεισόδιο από την Κυριακή (1.3.26) στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη και έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (7.3.26).

Ο θάνατός της προκάλεσε καταγγελίες στα social media, σύμφωνα με τις οποίες το τελευταίο διάστημα η 57χρονη γυναίκα αντιμετώπιζε έντονη πίεση στον επαγγελματικό της χώρο και το εγκεφαλικό επεισόδιο ήρθε μετά από την παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα να διδάξει.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναρτήσεις, η εκπαιδευτικός αντιμετώπιζε δύσκολες καταστάσεις εκφοβισμού μέσα στη σχολική τάξη από μαθητές.

Ο σύντροφος της άτυχης γυναίκας μιλώντας στο newsit.gr μιλάει για όλα και τονίζει:

«Είμαστε αποφασισμένοι και εγώ και οι γονείς της συντρόφου μου να κινηθούμε νομικά εναντίον όποιων υπευθύνων για τον θάνατο της. Πρόκειται για έναν καταπληκτικό άνθρωπο, φιλομαθή, που δεν επαναπαυόταν ποτέ και συνεχώς ήθελε να μάθει καινούρια πράγματα. Παράλληλα με τα τέσσερα πτυχία ξένων γλωσσών και την αγγλική φιλολογία σπούδασε και στη σχολή ξεναγών και πήρε το πτυχίο της και τα τελευταία δύο χρόνια σπούδαζε ιταλική φιλολογία».

«Η Σοφία ήταν ευγενικός άνθρωπος, πρόσχαρη, καλόψυχη, αγαπούσε όλα τα παιδιά όλου του κόσμου. Δεν την αξίωσε ο Θεός να αποκτήσει δικά της παιδιά. Μέσα σε 35 χρόνια είχε διδάξει σε αμέτρητα παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο, μιλάμε για έναν άνθρωπο που βγαίνει μια φορά στα 100 χρόνια. Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας τελευταία», επισημαίνει και συνεχίζει:

«Πριν από τέσσερα χρόνια είχε πάθει ένα ελαφρύ αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο στο ίδιο σημείο που το έπαθε τώρα αλλα το ξεπέρασε και δεν επαναπαύτηκε. Ισχύει ότι τα παιδιά δεν της φερόντουσαν καλά στο σχολείο αλλα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω καθώς κινούνται νομικές διαδικασίες. Είναι κρίμα διότι πρέπει να φύγει ένας τόσο άξιος άνθρωπος από τη ζωή για να αναδείξουμε τα θέματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Κάποιος πρέπει να φύγει για να γίνει κάτι και πρέπει να αλλάξει και αυτό».

Στο newsit.gr μιλάει και ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας, Χαράλαμπος Αποστολίδης.

«Εκείνο που διερωτώμαι είναι γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα και οι προϊστάμενοι της δεν την προστάτευσαν. Αφού με τα πειθαρχικά δεν μπόρεσαν να της κάνουν κακό, κατάφεραν και την έσκασαν να πάθει εγκεφαλικό. Μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι η συμπεριφορά των προσταϊμένων της ήταν υπεύθυνη για το εγκεφαλικό αλλά με την κοινή γνώση που έχουν οι άνθρωποι μπορούμε να καταλάβουμε πως όταν έναν άνθρωπο τον φέρνεις στα άκρα, κάτι θα πάθει», ανέφερε.