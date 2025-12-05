Θεσσαλονίκη: Τρακτέρ προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό στα Πράσινα Φανάρια – «Πάτα τον, τον π@@η»

Βίντεο από το σημείο «Πράσινα Φανάρια» στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου τρακτέρ των αγροτών προσπάθησαν να σπάσουν τον φραγμό που έχουν κάνει αστυνομικοί των ΜΑΤ, το μεσημέρι της Παρασκευής (5.12.25)..

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ένα τρακτέρ κάνει όπισθεν με ταχύτητα προκειμένου να «σπάσει» τον αστυνομικό φραγμό στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν τους αγρότες να κινηθούν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με στόχο να στήσουν μπλόκο.

Οι αγρότες ζήτησαν αρχικά να περάσουν με τα τρακτέρ τους προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με στόχο να στήσουν μπλόκο αλλά η απάντηση της αστυνομίας ήταν αρνητική. Στη συνέχεια, ζήτησαν να κατευθυνθούν πεζή προς το αεροδρόμιο με την αστυνομία να μην τους το επιτρέπει. Κάποιοι αγρότες προσπάθησαν να περάσουν με τα πόδια από χωράφια στην περιοχή της Γεωργικής Σχολής για να φτάσουν στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια με τους αστυνομικούς. Ταυτόχρονα, τρακτέρ προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό.

Μάλιστα, ακούγεται ένας από τους συγκεντρωμένους να φωνάζει: «Πάτα τον, τον π@@η!».

Στη συνέχεια μέσα από την Γεωργική Σχολή προσπάθησαν πεζοί να βγουν στο δρόμο και να κάνουν αποκλεισμό ρίχνοντας κάτω έναν αστυνομικό.

Ταυτόχρονα, πέταξαν και πέτρες εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας ακόμη αστυνομικός να μεταφερθεί στο νοσοκομείο τραυματισμένος.

Παύλος Μαρινάκης: «Διάλογος δεν μπορεί να γίνει με σοβαρά επεισόδια»

Διάλογος με σοβαρά επεισόδια δεν μπορεί να γίνει, ξεκαθαρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν στον κόμβο των Πράσινων Φαναριών στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι.

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων», τονίζει στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπογραμμίζει:

«Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές».

«Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους», καταλήγει.