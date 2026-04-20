Θεσσαλονίκη: «Βούλιαξε» δρόμος κατά τη διάρκεια εργασιών – Βρέθηκε στο κενό παρκαρισμένο αυτοκίνητο

Σοβαρό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί (20.04.2026) όπου δρόμος υποχώρησε με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό τουλάχιστον 1 αυτοκίνητο.

Το ατύχημα έγινε λίγο πριν τις 09:00, έξω από τους πρώην στάβλους Παπάφη στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονταν εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών. Φέρεται πως έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και λόγω της μεγάλης πίεσης κατέρρευσε το έδαφος με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο έμειναν στο χείλος του ρήγματος, ενώ τουλάχιστον ένα έπεσε στο κενό.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που σας εξασφαλίσαμε, ακόμη ένα αυτοκίνητο είναι έτοιμο να πέσει.

Όπως λέει κάτοικος, γύρω στις 09:00 άκουσε έναν ήχο από το μηχάνημα που έσκιζε την άσφαλτο για να περαστούν οι οπτικές ίνες. Αρκετή ώρα μετά ωστόσο, ακούστηκε και δεύτερος δυνατός ήχος από το αυτοκίνητο που έπεσε από το ύψωμα.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επικοινώνησε άμεσα με τις υπηρεσίες του δήμου ζητώντας να επιβληθεί άμεσα υψηλό πρόστιμο στον εργολάβο οπτικών ινών, ενώ σε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου, Πρόδρομος Νικηφορίδης, απαιτήθηκε από τον ίδιο εργολάβο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε στο σημείο.