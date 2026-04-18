Θεσσαλονίκη: Βρήκαν βινύλια «θησαυρούς» και χόρεψαν υπό τους ήχους των djs – Κέφι και νοσταλγία

Οι οπαδοί του βινυλίου, από 20χρονους έως 60χρονους και βάλε, δεν πτοήθηκαν ούτε από τη βροχή που άρχισε να πέφτει στη Θεσσαλονίκη
Ημέρα δισκοπωλείου
Λάτρεις και συλλέκτες βινυλίων, βγήκαν το Σάββατο (18.04.2026) στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για ένα ιδιότυπο …σαφάρι και χόρεψαν υπό τους ήχους djs, στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν στην πόλη για την Ημέρα Δισκοπωλείου (Record Store Day).

Η Ημέρα Δισκοπωλείου που τιμήθηκε δεόντως στη Θεσσαλονίκη, είναι μία διεθνής διοργάνωση που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία στήριξης των μικρών δισκοπωλείων και εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό πολιτιστικό event.

Οι θαυμαστές του βινυλίου, από 20χρονους έως 60χρονους και βάλε, είχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να αγοράσουν στα bazaar που διοργανώθηκαν, τους δίσκους που έψαχναν καιρό, έχοντας την ανάλογη μουσική υπόκρουση από djs.

Και παρά τη βροχή που άρχισε να πέφτει από το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

«Ο κόσμος πέρασε, είδε, άκουσε και αγόρασε ελληνικά ή ξένα βινύλια. Το βινύλιο έχει επιστρέψει ξανά, χρόνο με το χρόνο ολοένα και πιο δυναμικά», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο dj Λεωνίδας Κοτέλης, ο οποίος μαζί με άλλους συναδέλφους του «ξεδίπλωσαν» τις μουσικές τους επάνω στα πικάπ.

Η Record Store Day γιορτάζεται κάθε τρίτο Σάββατο του Απρίλη και είναι μια μέρα αφιερωμένη σε δισκοπώλες, πελάτες αλλά και καλλιτέχνες που ασπάζονται την ιδιαίτερη κουλτούρα του βινυλίου.

