Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 48χρονο και 20χρονη για ψεύτικη δήλωση πατρότητας

Στις 14 Απριλίου γεννήθηκε το παιδί, το οποίο δηλώθηκε ως κοινό τους, ενώ την αμέσως επόμενη ημέρα το σύμφωνο λύθηκε
Στη σύλληψη δύο ατόμων οι οποίοι σχετίζονται με την παραποίηση της σχέσης γονέα-παιδιού προχώρησαν αστυνομικοί τη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν ένα 48χρονο Έλληνα και μία 20χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και έκδοση ψευδούς βεβαίωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Μάρτιο του 2026 ο 48χρονος επικοινώνησε με την έγκυο 20χρονη και προχώρησαν στη σύναψη συμφώνου συμβίωσης. Στις 14 Απριλίου γεννήθηκε το παιδί, το οποίο δηλώθηκε ως κοινό τους, ενώ την αμέσως επόμενη ημέρα το σύμφωνο λύθηκε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την αποχώρησή τους από ιδιωτική κλινική, έφυγαν με διαφορετικά οχήματα, με τον 48χρονο να παίρνει το βρέφος μαζί του. Αργότερα, φέρεται να προσέλαβε βρεφονηπιοκόμο για τη φροντίδα του παιδιού.

Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Ελλάδα
