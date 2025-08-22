Θήβα: Συνελήφθη 33χρονος που έτρεχε με 198 χιλιόμετρα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, τον σταμάτησαν στα διόδια

Το πόδι κολλημένο στο γκάζι του αυτοκινήτου του είχε ένας 33χρονος που έτρεχε το βράδυ της Πέμπτης (21.08.2025) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, τον οποίο συνέλαβαν οι αρχές, αφού το κοντέρ του έδειχνε σχεδόν 200 χλμ. την ώρα!

Σύμφωνα με το Lamianow.gr, ο 33χρονος οδηγός έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αγνοώντας τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Το όχημα που οδηγούσε, σταθμεύτηκε στα διόδια της Θήβας στην Αθηνών – Λαμίας, για λόγους ασφαλείας, όπου και ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου, αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αποσκοπεί στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την υπόθεση χειρίστηκε ο ίδιος ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας.

Μαζί του βρέθηκαν έμπειρος αξιωματικός, καθώς και ένας άνδρας και μία γυναίκα αστυνομικός, εξασφαλίζοντας την ασφαλή ακινητοποίηση του οχήματος.

Με βάση τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση διπλώματος.

Υπερβολική ταχύτητα

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το νέο Κ.Ο.Κ αν ο οδηγός υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά πάνω από 50 km/h, του επιβάλλεται πρόστιμο 700€ και του αφαιρείται η άδεια οδήγησης -δίπλωμα- για 60 ημέρες.

Στην 1η υποτροπή, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000€ και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες. Στη 2η υποτροπή, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000€ και η αφαίρεση διπλώματος φτάνει το 1 έτος.

Αν ο οδηγός κινηθεί με ταχύτητα πάνω από 200 km/h ή συμμετέχει σε παράνομους αγώνες (κόντρες), το πρόστιμο είναι 2.000€ και το δίπλωμα αφαιρείται για 1 έτος.

Η 1η υποτροπή επιφέρει 4.000€ πρόστιμο και 2 χρόνια αφαίρεση, ενώ η 2η φτάνει στα 8.000€ και 4 χρόνια χωρίς δίπλωμα.