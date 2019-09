Thomas Cook: Κέντρο επιχειρήσεων στο υπουργείο Τουρισμού για τους χιλιάδες εγκλωβισμένους στην Ελλάδα

Η οικονομική κατάρρευση, του Βρετανικού ταξιδιωτικού γραφείου Thomas Cook, αποτελεί δυσάρεστη εξέλιξη για την τουριστική βιομηχανία πανευρωπαϊκά που αγγίζει και την ελληνική αγορά.

Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και υφυπουργός Μάνος Κόνσολας βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από αυτή την εξέλιξη.

Ήδη έχει συσταθεί κέντρο επιχειρήσεων στο υπουργείο Τουρισμού προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, όπως ο επαναπατρισμός των περίπου 50.000 τουριστών που έχουν πακέτα διακοπών από την Thomas Cook και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, όπως δηλώνει ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, η διαδικασία επαναπατρισμού των ξένων τουριστών που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω της Thomas Cook έχει ξεκινήσει και τα πρώτα 15 αεροσκάφη φθάνουν σε Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Κω. Υπολογίζουμε ότι μέσα στο επόμενο τριήμερο θα επαναπατριστούν περίπου 22.000 τουρίστες, αναφέρει ο υπουργός.

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης επισημαίνει ότι διασφαλίστηκε η κάλυψη των εξόδων, της διαμονής και του επαναπατρισμού των τουριστών που πέταξαν μέσω της Thomas Cook από σήμερα μέχρι και τη λήξη των διακοπών τους.

Click4More Thomas Cook: Κραυγή αγωνίας των ξενοδόχων στην Ελλάδα

Το υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών και συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι για τη στήριξη των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων που επηρεάζονται από το γεγονός, για τους οποίους θα υπάρξει ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωση. Παράλληλα η ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τους εκπροσώπους των τουριστικών φορέων της χώρας.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέθεσε στη βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να ξεκινήσει πρόγραμμα επαναπατρισμού των πελατών της Thomas Cook στη Βρετανία από τις 23 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου, μετά την ανακοίνωση του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του βρετανικού ταξιδιωτικού πρακτορείου και της αεροπορικής εταιρίας, για παύση της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η βρετανική πρεσβεία στην Ελλάδα, η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει εξασφαλίσει τα αεροσκάφη που χρειάζονται για την επιχείρηση και έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνία με τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται η Thomas Cook,ώστε να τους ενημερώσει ότι το κόστος της παραμονής καλύπτεται από το σχήμα ATOL.

«Οι πελάτες της Thomas Cook που βρίσκονται στην Ελλάδα παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν τις λεπτομέρειες της πτήσης τους στην ειδική ιστοσελίδα, www.thomascook.caa.co.uk προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο».

Στην εν λόγω ιστοσελίδα, την οποία διαχειρίζεται και ενημερώνει η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι διαθέσιμες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις πτήσεις επαναπατρισμού, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη των εξόδων παραμονής που αφορούν και όσους καλύπτονται από το σχήμα ATOL και όσους δεν καλύπτονται.

If you’re travelling & have been affected by the announcement that #ThomasCook has ceased trading, you should visit https://t.co/XsVioyaLBQ for the latest updates pic.twitter.com/e3E3X9LgBM

— UK in Greece (@ukingreece) September 23, 2019