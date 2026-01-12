Ελλάδα

Θρίλερ με νεκρό έμβρυο στον Βόλο: Στο εδώλιο ο γιατρός για αμέλεια

Tο έμβρυο κατέληξε λίγες ώρες πριν τη γέννα, λόγω έλλειψης οξυγόνου, δηλαδή ενδομήτριας υποξίας
πόδια μωρού
Για τον θάνατο ενός εμβρύου λίγο πριν τη γέννα κατηγορείται γιατρός στον Βόλο που κατηγορείται για ιατρική αμέλεια.

Σύμφωνα με το gegonotanews, το περιστατικό στον Βόλο σημειώθηκε το 2021, όταν το έμβρυο κατέληξε λίγες ώρες πριν τη γέννα, λόγω έλλειψης οξυγόνου, δηλαδή ενδομήτριας υποξίας.

Η υπόθεση αφορά τις συνθήκες παρακολούθησης της εγκυμοσύνης και τη διαχείριση του περιστατικού από τον θεράποντα γιατρό και οικογένεια του καταλογίζει ευθύνες για πλημμελή ιατρική φροντίδα.

Η 27χρονη μητέρα είχε μεταβεί με πόνους στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου μια Πέμπτη μεσημέρι τον Αύγουστο , το 2021, με πόνους, αλλά διαπιστώθηκε ότι ο τοκετός δεν είχε ξεκινήσει.

Η γυναίκα αποχώρησε και επέστρεψε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου την επόμενη ημέρα το απόγευμα. Είχε διαστολή 4 εκατοστών, όπως διαπιστώθηκε στο Αχιλλοπούλειο. Ο εφημερεύων γιατρός έκρινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα και είπε ότι ο τοκετός θα γινόταν φυσιολογικά.

Η 27χρονη εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική. Το Σάββατο το μεσημέρι της έβαλαν ζώνη και διαπιστώθηκε ότι το βρέφος ήταν καλά. Όμως στο επανέλεγχο στις 16:00 ο γιατρός δεν άκουγε πλέον το μωρό. Η γυναίκα γέννησε στις 21:00 με φυσιολογικό τοκετό που προκλήθηκε με τεχνητούς πόνους και το μωράκι γεννήθηκε νεκρό.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα και προέβη σε όλες τις ενέργειες που όφειλε, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συμβεί, αν και σπάνια, ακόμη και σε απολύτως φυσιολογικές κυήσεις.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της δίκης και όρισε νέα δικάσιμο για τις 5 Φεβρουαρίου, οπότε και αναμένεται να συνεχιστεί η εξέταση των μαρτύρων και η απολογία του κατηγορουμένου

