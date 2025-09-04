Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα και διπλά τους μια καραμπίνα – Η γυναίκα έχει πυροβοληθεί στον θώρακα

Νεκροί βρέθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου με την γυναίκα να βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία στον Νέο Κόσμο, πρόκειται για έναν άνδρα 74 ετών και μία γυναίκα, ενώ δίπλα τους στο διαμέρισμα βρέθηκαν επίσης δύο κάλυκες και μία καραμπίνα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα αίτια θανάτου τους.

Οι Αρχές απέκλεισαν το διαμέρισμα με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενώ ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε πως η γυναίκα έχει πυροβοληθεί στον θώρακα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δολοφονία της γυναίκας από τον 74χρονο άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.