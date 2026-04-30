Θρήνος στην Ηλεία για τον θάνατο του 13χρονου: Συμμαθητές του Κωνσταντίνου αφήνουν λουλούδια στο σημείο του δυστυχήματος

Στο πένθος έχει βυθιστεί ολόκληρη η Ηλεία μετά τον ξαφνικό θάνατο του άτυχου Κωνσταντίνου, του 13χρονου παιδιού που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, όταν συγκρούστηκε με το πατίνι του μετωπικά με αγροτικό.

Αύριο Παρασκευή, ανήμερα της Πρωτομαγιάς, η οικογένεια, οι φίλοι και όλο το χωριό θα αποχαιρετήσουν τον 13χρονο Κωνσταντίνο στις 11 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων στην Ηλεία, όπου το παιδί σκοτώθηκε την ώρα που οδηγούσε το πατίνι του.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο δυστύχημα με πατίνι σημειώθηκε χτες (29.04.2026) σε δρόμο στα Μακρίσια, όπου ο 13χρονος Κωνσταντίνος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.

Το παιδί στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 13χρονος τραυματίστηκε βαριά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων.

Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του.

Οι γονείς του παιδιού είναι απαρηγόρητοι και προσπαθούν να ζήσουν με την τεράστια απώλεια του Κωνσταντίνου. Οι συμμαθητές του 13χρονου δεν μπορούν πιστέψουν ότι ο φίλος τους έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο σύντομα, κάνοντας αυτό που αγαπούσε – να οδηγεί το πατίνι του.

Πολλοί εξ αυτών έχουν βρεθεί στο σημείο του δυστυχήματος και έχουν αφήσει λουλούδια στη μνήμη του 13χρονου. Παιδιά με σκυμμένο το κεφάλι κοιτάζουν το μέρος όπου «έσβησε» ο Κωνσταντίνος.

«Γροθιά στο στομάχι» ήταν τα λόγια της γιαγιάς του Κωνσταντίνου, η οποία περιέγραψε τη σχέση που είχε με το παιδί αλλά ανέφερε και την αγάπη που είχε στο πατίνι του: «Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι να λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως».

«Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν και αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν. Τον Κωνσταντίνο μόνο που δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα», είπε στη συνέχεια η γιαγιά.

Από την πλευρά της, η μητέρα του Κωνσταντίνου, είπε για το αδικοχαμένο παιδί της: «Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος. Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ούτε καν. Ήμουν κατά. Γιατί είμαστε χωρισμένοι. Ήθελε το παιδάκι μου να μείνει κοντά στον μπαμπά του από δική του απόφαση, όπως ξέρετε, όπως λέει ο νόμος. Είχα πολύ καλές σχέσεις και το έπαιρνα. Το είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Είχα πολύ καλή σχέση με το παιδάκι μου. Ο μικρούλης μου, πάντα ήθελε πατίνι».

Η ίδια, αποχαιρέτησε τον γιο της με μια σπαρακτική ανάρτηση στο Facebook, στην οποία έγραψε: «Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13; Mονάκριβε Κωνσταντίνε μου… Καλό παράδεισο άγγελε μου… Δεν μπορώ ειλικρινά να το πιστέψω..29/04/2026…. Καλό μου παιδάκι…», γράφει στην ανάρτησή της, την οποία συνοδεύει με φωτογραφίες, η μητέρα του 13χρονου.

Μετά το δυστύχημα, και ο πατέρας του Κωνσταντίνου έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση απευθυνόμενος στον γιο του με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο που μιλούσαν: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_05_2025».

Η αγαπημένη συνήθεια του 13χρονου, να πηγαίνει βόλτα με το πατίνι του στο χωριό της Ηλείας, μετατράπηκε σε τραγωδία, με το παιδί να αφήνει την τελευταία πνοή του στην άσφαλτο. Μιλώντας νωρίτερα στο newsit.gr, ο θείος του 13χρονου περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια πώς σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό αλλά και τον πόνο που έχει σκορπίσει ο άδικος και ο πρόωρος χαμός του ανήλικου στην τοπική κοινωνία.