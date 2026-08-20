Θρήνος στο Ρέθυμνο: Πρωτοχορευτής ο 21χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Αδελιανό Κάμπο – Στην Αθήνα η κηδεία του

Στο πένθος βυθίστηκε ολόκληρο το Ρέθυμνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον Αδελιανό Κάμπο την Τετάρτη (19.08.2026) με θύμα τον 21χρονο Άγγελο Περιστέρη.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο στο Ρέθυμνο, όπου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα ταξί συγκρούστηκε μετωπικέ με την μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος 21χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος επέστρεφε από την εργασία του, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ταξί στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου, στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου. Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο Άγγελος φορούσε προστατευτικό κράνος, ωστόσο η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποδείχθηκε μοιραία. Παρά την άμεση κινητοποίηση και τις προσπάθειες των διασωστών, ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είδηση του θανάτου του νεαρού προκάλεσε σοκ τόσο την οικογένειά του όσο και την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, όπου ο 21ρονος είχε δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς μέσα από την καθημερινότητά του και κυρίως από την αγάπη του για την κρητική παράδοση, καθώς πρόκειται για πρωτοχορευτή παραδοσιακών κρητικών χορών.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στην Παλλήνη θα πουν την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Άγγελο Περιστέρη, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στην Παλλήνη Αττικής. Φίλοι, συγγενείς και άνθρωποι που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν θα του πουν το τελευταίο αντίο στις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής.

Πρωτοχορευτής στους «Χοροκρήτες»

Ο Άγγελος Περιστέρης ήταν γεννημένος στην Αθήνα και από τα 14 του χρόνια βρισκόταν στην Κρήτη.

Στο Ρέθυμνο είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός μέσα από τη συμμετοχή του στον λαογραφικό σύλλογο «Χοροκρήτες», όπου υπήρξε πρωτοχορευτής.

Παράλληλα, δίδασκε παραδοσιακούς χορούς σε μικρότερα παιδιά, μεταφέροντας στις νεότερες γενιές την αγάπη και το μεράκι του για την κρητική μουσική και παράδοση.

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο αποχαιρετισμός του λαογραφικού συλλόγου «Χοροκρήτες», που αποτελούσε για τον Άγγελο ένα δεύτερο σπίτι.

Σε ανάρτησή τους, τα μέλη του συλλόγου αναφέρουν: «Τα λόγια δεν φτάνουν για να χωρέσουν όλα όσα ήσουν, Άγγελέ μας. Κανείς μας δε θα ξεχάσει το φως που σκόρπιζες γύρω σου, τον αυθορμητισμό σου, τα αστεία σου, την αγνότητα της ψυχής σου… Έδινες απλόχερα και τρυφερά την αγάπη σου σε όλους.

Η σύντομη ζωή σου θα μείνει φωτεινό παράδειγμα για όλους μας παιδί μου. Φτωχότερος ο κόσμος μας μετά τον χαμό σου».