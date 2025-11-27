Θρήνος στο Τυμπάκι: Έφτασε από τη Ρόδο η σορός του 19χρονου στρατιώτη που έχασε τη ζωή του από χειροβομβίδα

Βαρύ πένθος έχει πέσει στο Τυμπάκι του Ηρακλείου, τόπο καταγωγής του 19χρονου στρατιωτικού που έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης 26.11.2025 στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης, έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, που μετέφερε τη σορό του 19χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο, ενώ στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χρονος επιλοχίας.

Το φέρετρο με τον 19χρονο έφτασε τυλιγμένο με την ελληνική σημαία και το παρέλαβε όχημα γραφείου τελετών μαζί με την οικογένειά του, προκειμένου να τον μεταφέρει στον τόπο γέννησης και διαμονής του, στο Τυμπάκι του Ηρακλείου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr θα παραμείνει μέχρι την κηδεία του νεαρού, για να τον αποχαιρετίσουν οι δικοί του.

Στο αεροδρόμιο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, καθώς ο 19χρονος Ραφαήλ εκτός του ήταν κάτοικος Τυμπακίου είχε και στενές φιλικές σχέσεις με την οικογένεια.

Τραγική φιγούρα ήταν ο πατέρας του 19χρονου, που είχε ταξιδέψει στη Ρόδο για α συνοδεύσει τη σορό του παιδιού του πίσω στον τόπο του.

Την Παρασκευή η κηδεία του 19χρονου

Πένθος έχει σκεπάσει το Τυμπάκι, όπου αύριο συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον Ραφαήλ, που έφυγε πρόωρα και με τόσο τραγικό τρόπο από τη ζωή.

Η κηδεία του αδικοχαμένου στρατιώτη θα γίνει αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου.

Το χρονικό της τραγωδίας στο πεδίο βολής Αφάντου

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, στο πεδίο βολής κοντά στο χωριό Αφάντου, όπου είχε προγραμματιστεί εκπαιδευτική δραστηριότητα βολής χειροβομβίδων για στελέχη και οπλίτες Τάγματος Εθνοφυλακής.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο πεδίο βολής είχαν μεταφερθεί χειροβομβίδες αμυντικού τύπου από τη μονάδα, όπως προβλέπεται – κάθε Μονάδα που εκτελεί βολή έχει την ευθύνη μεταφοράς των πυρομαχικών της. Αφού τα κιβώτια με τις χειροβομβίδες έφτασαν στην περιοχή, ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου από τους πυροτεχνουργούς.

Υπεύθυνοι για τον έλεγχο ήταν ο 39χρονος επιλοχίας, έμπειρος πυροτεχνουργός με 20 χρόνια υπηρεσίας – τα πέντε τελευταία στη Ρόδο – και ο 19χρονος ΕΠΟΠ, επίσης πυροτεχνουργός, που είχε μόλις τοποθετηθεί σε Μονάδα Υλικού Πολέμου στο νησί.

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ είχε ολοκληρώσει τη βασική του εκπαίδευση στο «Σχολείο Μαχητή» στον Αυλώνα και στη συνέχεια το Σχολείο Πυροτεχνουργών στο ΚΕΥΠ Λαμίας, πριν μετατεθεί στη Ρόδο.

Το γεγονός ότι ο 39χρονος έχει ακρωτηριαστεί στο δεξί του χέρι παραπέμπει πιθανότατα στο ενδεχόμενο να κρατούσε τη χειροβομβίδα τη στιγμή της έκρηξης με τον 19χρονο να βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση, σχεδόν στο κέντρο της θραυσματικής δέσμης, με αποτέλεσμα να δεχθεί τον κύριο όγκο των θραυσμάτων και να χάσει τη ζωή του ακαριαία.