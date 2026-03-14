Θύμα κακοποίησης «σπάει» τη σιωπή της: «Ο σύντροφός μου με κλείδωνε σε δωμάτιο και με χτύπαγε – Βασάνιζε ζώα μέχρι θανάτου»

Έναν εφιάλτη βίωνε μια 27χρονη που είχε πέσει θύμα άγρια κακοποίησης από τον σύντροφό της, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια την χτυπούσε με μπουνιές, την κλείδωνε σε δωμάτια ενώ δεν δίσταζε να βασανίζει και να σκοτώνει ακόμη και ζώα.

Η 27χρονη είχε γνωρίσει τον σύντροφό της όσο πήγαινε σχολείο, ενώ εκείνος ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερός της. Στην αρχή όλα έμοιαζαν φυσιολογικά, αφού το ζευγάρι μάλιστα είχε συγκατοικήσει, με τη νεαρή κοπέλα να μην μπορεί καν να φανταστεί τι την περίμενε. Το θύμα κακοποίησης, «έσπασε» για πρώτη φορά τη σιωπή της στις «Εξελίξεις Τώρα» και μίλησε για τα όσα βάναυσα υπέστη στα χέρια του συντρόφου της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκεί που μπορεί να κοιμόμουν, με χτύπαγε. Μπορεί να περπάταγα στον δρόμο και να ένιωθα μία μπουνιά από πίσω. Εκεί που κοιμόμουν, με πέταγε έξω απ’ το σπίτι με τις πιτζάμες, εκεί που καθόμουν στον καναπέ με έκλεινε στο δωμάτιο και να με χτύπαγε. Μετά με δοκίμαζε μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει κάποιος να λιποθυμήσει και να φτάσει στα όρια του θανάτου και να ξανά ξυπνήσει και να το κάνει ξανά και ξανά. Με κλείδωνε μέσα στο δωμάτιο, με χτύπαγε, έβλεπε ταινίες κοιμόταν κανονικά, έβγαινε έξω μετά ξανά γύρναγε».

Η νεαρή κοπέλα προσπάθησε να ξεφύγει από τον κακοποιητή της, όμως εκείνος την καταδίωκε παντού. «Εγώ τον αναγνώρισα από κάποια βιντεοληπτικά υλικά, στις κάμερες της περιοχής να καίει το αυτοκίνητο, τον αναγνώρισα από τη σωματοδομή και την γλώσσα του σώματος και την κινησιολογία όχι απ’ το πρόσωπο, ήταν καλυμμένο», ανέφερε η 27χρονη.

Η μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του 28χρονου αρχειοθετήθηκε, χωρίς καμία ενημέρωση προς την κακοποιημένη κοπέλα που παρέμεινε, όπως είπε , «εκτεθειμένη και απροστάτευτη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έκαψε το αυτοκίνητο των γονιών μου»

Όμως ο 28χρονος πρώην σύντροφος της νεαρής γυναίκας δεν έμεινε εκεί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της ίδιας και του αδελφού της, πριν δύο μήνες περιέλουσε με βενζίνη και κατέκαψε το αυτοκίνητο των γονιών τους.

«Έχει κακοποιηθεί πολλές φορές από τον ίδιο. Υπάρχει κατηγορία για βιασμό, για ξυλοδαρμό. Κατάφερε και μίλησε σε εμάς 2 χρόνια μετά, που ακόμα ήθελε να ξεφύγει από αυτόν αλλά δεν είχε καταφέρει ακόμα. Το 2021 ξεκίνησε τη διαδικασία τη δικαστική, κατήγγειλε το γεγονός. Η αγωγή κατατέθηκε το 2022», είπε ο αδερφός της νεαρής γυναίκας.

Και συμπλήρωσε: «Η αδερφή μου από τότε δεν έχει βγει απ’ το σπίτι της. Μετακινείται από το σπίτι της στο σπίτι των γονιών μου, με ενημέρωση, το πού βρίσκεται, ότι έρχεται και όλα αυτά. Οι γονείς μου είναι αρκετά μαζεμένοι, συνεχίζουν τη ζωή τους, δεν έχουν αυτοκίνητο πλέον. Παλεύουμε από εκείνη την στιγμή μέχρι και τώρα, να μην επιβεβαιωθεί ένα σενάριο το οποίο έχει επιβεβαιωθεί πολλάκις».

«Οι γονείς μου ξυπνήσανε με φωνές γειτόνων και συγγενών, με το αυτοκίνητό τους να έχει πυρποληθεί. Από τα βίντεο που υπάρχουν φάνηκε μία φιγούρα η οποία έριξε βενζίνη στο καπό του αυτοκινήτου. Η αδερφή μου αναγνώρισε τον δράστη και είναι ο αντίδικος, απλά επειδή έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου», πρόσθεσε ο αδερφός.

«Βασάνιζε ζώα μέχρι θανάτου»

Θύμα του 28χρονου δεν ήταν μόνο η 27χρονη σύντροφός του, αφού η βαναυσότητά του έφτανε μέχρι και στον άγριο βασανισμό αδέσποτων ζώων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

«Έχει σκοτώσει και τον δικό μου τον σκύλο. Τα πέταγε απ’ το μπαλκόνι, τους έριχνε καυτό νερό στη μούρη, τους έσπαγε τα πόδια, τους έβαζε καπάκια στον λαιμό, τα κρέμαγε από το λουρί τους από την ντουλάπα. Τα έκλεινε ανάμεσα στο παντζούρι και στο παράθυρο».