Τηλεφωνικές απάτες: Αυτοί είναι οι 3 άντρες που έκλεβαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους λογιστές – Η λεία τους άγγιζε τα 120.000 ευρώ

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι τρεις άντρες που διέπρατταν τις απάτες προσέγγιζαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να μπουν στα σπίτια τους και να αφαιρούν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά.

Στα χέρια της αστυνομίας πιάστηκαν 3 άντρες οι οποίοι διέπρατταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της χώρας, με λεία άνω των 120.000 ευρώ. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες τους.

Δημητρίου Παναγιώτης

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις, κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα.

Προσποιούμενοι είτε λογιστές, με το πρόσχημα δήθεν οφειλής προς την Εφορία ή επιβολής προστίμου, είτε υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με το πρόσχημα δήθεν κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, έπειθαν τα θύματά τους να τοποθετήσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία μέσα στα σπίτια τους.

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Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ληστείας, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, όπου η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, τελεσθείσας από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της απάτης κατά συναυτουργία και της υπεξαίρεσης κατά συναυτουργία.

«Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις», αναφέρει η αστυνομία