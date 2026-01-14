Την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέες προσφορές, νέα τιμή

Η εφημερίδα ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Κυκλοφορεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
και σας προσφέρει για πρώτη φορά
το συλλεκτικό βιβλίο
Ο Γέρων Πορφύριος ο διορατικός
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Θαυμαστές εμπειρίες και διάλογοι
Ο Γέρων Πορφύριος ήταν διορατικός, θαυματουργός και θεοφώτιστος.
Ένα πολυτονικό βιβλίο, με σπάνιες έγχρωμες φωτογραφίες, με ομολογίες και διδαχές πολύτιμες για κάθε πιστό.
Διαβάστε ακόμη:
- Ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος στην «Κ.τ.Ο.» για το ορθόδοξο φρόνημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ιεραποστολή στη Νότια Ασία – Η αληθινή αλλαγή ξεκινά σιωπηλά
- Ν. Ιωνίας Γαβριήλ: Ο Τ. Πρόδρομος, ως Προφήτης και ασκητής
- Αρχιμ. Βαρθολομαίος στην «Κ.τ.Ο.»: Ο χρόνος ως πνευματική ευθύνη
- -ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Εκπαιδευτικά Προγράμματα για όλους
- «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ» στο Βόλο: 30 χρόνια, δίπλα σε κάθε άνθρωπο
Για βιβλία και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με το φύλλο της Κιβωτού,
πληροφορίες και παραγγελίες,
τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr
Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.