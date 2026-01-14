Την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέες προσφορές, νέα τιμή

Η εφημερίδα ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Κυκλοφορεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

και σας προσφέρει για πρώτη φορά

το συλλεκτικό βιβλίο

Ο Γέρων Πορφύριος ο διορατικός

Θαυμαστές εμπειρίες και διάλογοι

Ο Γέρων Πορφύριος ήταν διορατικός, θαυματουργός και θεοφώτιστος.

Ένα πολυτονικό βιβλίο, με σπάνιες έγχρωμες φωτογραφίες, με ομολογίες και διδαχές πολύτιμες για κάθε πιστό.

Για βιβλία και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με το φύλλο της Κιβωτού,

πληροφορίες και παραγγελίες,

τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.