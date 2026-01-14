Συμβαίνει τώρα:
Την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέες προσφορές, νέα τιμή

Η εφημερίδα  ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Κυκλοφορεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

 και σας προσφέρει  για πρώτη φορά 

το συλλεκτικό βιβλίο

Ο Γέρων Πορφύριος ο διορατικός

Θαυμαστές εμπειρίες και διάλογοι

 

Ο Γέρων Πορφύριος ήταν διορατικός, θαυματουργός και θεοφώτιστος.

Ένα πολυτονικό βιβλίο, με σπάνιες έγχρωμες φωτογραφίες, με ομολογίες και διδαχές πολύτιμες για κάθε πιστό.

Διαβάστε ακόμη: 

  • Ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος στην «Κ.τ.Ο.» για το ορθόδοξο φρόνημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ιεραποστολή στη Νότια Ασία – Η αληθινή αλλαγή ξεκινά σιωπηλά
  • Ν. Ιωνίας Γαβριήλ: Ο Τ. Πρόδρομος, ως Προφήτης και ασκητής
  • Αρχιμ. Βαρθολομαίος στην «Κ.τ.Ο.»: Ο χρόνος ως πνευματική ευθύνη
  • -ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Εκπαιδευτικά Προγράμματα για όλους
  • «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ» στο Βόλο: 30 χρόνια, δίπλα σε κάθε άνθρωπο

Για βιβλία και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με το φύλλο της Κιβωτού,

πληροφορίες και παραγγελίες,

τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

