Ελλάδα

Τήνος: 42χρονος πατέρας χτύπησε το 4 ετών παιδί του μέσα στο λιμάνι του νησιού και συνελήφθη

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου
Τήνος
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Σοκαριστικό περιστατικό στην Τήνο. Συνελήφθη ένας 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 4χρονου παιδιού του.

Ο 42χρονος άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, χτύπησε το μικρό παιδί του μέσα στο λιμάνι της Τήνου και  κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 6 του νόμου 3500/2006 «περί ενδοοικογενειακής βίας».

Τον δράστη συνέλαβαν το βράδυ του Σαββάτου (06.09.2025), στελέχη της Λιμενικής Αρχής του νησιού των Κυκλάδων.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.

«Τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Τήνου προέβησαν στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού (υπήκοο Αλβανίας) για παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 3500/2006 ”Περί ενδοοικογενειακής βίας”. Η ανωτέρω πράξη έλαβε χώρα στον εξωτερικό λιμένα Τήνου, σε βάρος του 4χρονου τέκνου του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του λιμενικού σώματος.

Ελλάδα
