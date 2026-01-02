Ελλάδα

Τήνος: Απαγορευτικό απόπλου αύριο από Πειραιά και Ραφήνα

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στις κρατήσεις τους
Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία αύριο Σάββατο (02.01.2026) στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας με προορισμό την Τήνο, λόγω κακοκαιρίας.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν στα πελάγη του Αιγαίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα αυριανά ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς την Τήνο από τον Πειραιά και από τη Ραφήνα δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ειδικότερα:

  • Η Blue Star Ferries ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια των πλοίων Paros από Πειραιά για Τήνο ακυρώνονται.
  • Οι εταιρείες Fast Ferries και Golden Star Ferreis ενημερώνουν ότι τα δρομολόγια από Ραφήνα για Τήνο επίσης δεν θα εκτελεστούν για Θεολόγος και Andros Queen.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στις κρατήσεις τους.

