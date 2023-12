Ο… πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το κοκορέτσι καλά κρατεί, αφού τα τουρκικά ΜΜΕ αντέδρασαν στις λίστες που δημοσίευσε το Taste Atlas για τις καλύτερες γεύσεις και κουζίνες του 2023, καθώς «έδωσε» στη χώρα μας το λατρεμένο έδεσμα.

Το Taste Atlas έδωσε στη δημοσιότητα τις καλύτερες γεύσεις και κουζίνες, με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην 3η θέση και την Τουρκία στην 15η. Ωστόσο, τα τουρκικά ΜΜΕ δεν αντέδρασαν τόσο για την τελική κατάταξη όσο για τη χώρα προέλευσης που αναφέρεται στο κοκορέτσι.

«Χάσαμε το κοκορέτσι από τους Έλληνες» έγραψε η Haber Global, εκφράζοντας τα τουρκικά… παράπονα ότι το πιάτο κανονικά λέγεται kokorec και αποτελεί street food της Τουρκίας.

«8 τουρκικά πιάτα συμπεριλήφθηκαν στη λίστα με τα 100 καλύτερα πιάτα στον κόσμο που δημοσίευσε το TasteAtlas. Η καλύτερη επιλογή ανάμεσα στα τουρκικά πιάτα είναι το Cağ Kebab. Ωστόσο, το «Κοκορέτσι», εμφανίζεται ως ελληνικό πιάτο στη λίστα με τα 100 καλύτερα πιάτα του κόσμου. Η κατάταξη στην 79η θέση έγινε δημοφιλές θέμα στα social media», αναφέρει η Haber Global.

Η ενόχληση των Τούρκων δεν έμεινε μόνο στο κοκορέτσι, καθώς διαμαρτυρήθηκαν και για το τζατζίκι (το αποκαλούν cacik) όπως και τα γιουβαρλάκια. Οι αντιδράσεις για το κοκορέτσι έχουν ξεκινήσει από ενάμιση χρόνο πριν, καθώς μια τουρκική εφημερίδα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «οικειοποιείται» και το ιμάμ μπαϊλντί.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το κοκορέτσι κατετάγη 79ο στις προτιμήσεις του κόσμου στα 100 καλύτερα πιάτα του κόσμου. Το ελληνικό φαγητό που βρίσκεται πιο ψηλά σε εκείνη τη λίστα είναι ο ντάκος (17η θέση). Τουλάχιστον, στην Τουρκία αποδόθηκε το χουνκιάρ μπεγιεντί, άσχετα αν στην Ελλάδα υπάρχουν τόσα μαγαζιά που το φτιάχνουν πεντανόστιμο.

TasteAtlas Awards: These are the 100 best cuisines in the world in 2023. https://t.co/194Xj0IJX4 pic.twitter.com/ErIbPiFpMd