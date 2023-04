Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφτασε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (15.04.2023) η ελληνική αποστολή από τα Ιεροσόλυμα με το Άγιο Φως.

Το Άγιο Φως μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα στην Αθήνα ο ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ μέσα σε ειδικό φανάρι.

Η πτήση αναχώρησε στις 18.45 και στο Ελ. Βενιζέλος το Άγιο Φως έφτασε γύρω στις 20.30 και έγινε δεκτό με τιμές.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» έγινε με αεροσκάφος Α320neo της AEGEAN.

Holy Light on its way to @ATH_airport with flight A34991! pic.twitter.com/CyPrnYlvX5