Το Ηράκλειο υποδέχθηκε το Daikin Promo Bus – Χιλιάδες επισκέπτες σε ένα ταξίδι καινοτομίας

Η Daikin, ηγέτιδα εταιρεία στον κλιματισμό και τις λύσεις θέρμανσης, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία το Promo Bus Tour στην πόλη του Ηρακλείου, προσφέροντας στους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με τις καινοτόμες τεχνολογίες της.

Το Promo Bus της Daikin Hellas ταξίδεψε σε 5 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα και Ηράκλειο), καλύπτοντας περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα, προσελκύοντας 3.500 επισκέπτες και ενημερώνοντας 400 επαγγελματίες του χώρου. Στο Ηράκλειο, 600 κάτοικοι και επαγγελματίες επισκέφθηκαν το ειδικά διαμορφωμένο Daikin Promo Bus και ενημερώθηκαν για:

Τις τελευταίες λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Την νέα Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma με χρήση R290, που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Προγράμματα υποστήριξης και after-sales υπηρεσίες της Daikin Hellas.

Παράλληλα τη Δευτέρα 24/11/2025 πραγματοποιήθηκε εμπορική παρουσίαση των νέων προϊοντικών λύσεων αλλά και τεχνολογιών της Daikin στους επαγγελματίες της περιοχής, στο Ξενοδοχείο Capsis Astoria.

«Με το Promo Bus Tour θέλαμε να φέρουμε την τεχνολογία της Daikin πιο κοντά στους ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Η θερμή υποδοχή και στο Ηράκλειο, επιβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν άνεση, εξοικονόμηση και σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα μας γεμίζει ικανοποίηση για την τεράστια αποδοχή αυτής της πρωτοβουλίας μας», δήλωσε Πάνος Χειμαριός, Marketing Head της Daikin Hellas.

Με το Promo Bus Tour, η Daikin Hellas επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται κοντά στους πελάτες και συνεργάτες της, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, ποιότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.