Το Κέντρο Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος «φόρεσε» τα χριστουγεννιάτικά του: Φωταγώγηση δέντρου, μουσική και εκδηλώσεις για την εορταστική περίοδο

Η φωταγώγηση σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου, για την οποία το ΚΠΙΣΝ δημιούργησε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που προσκάλεσε το κοινό να μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων
Σταύρο Νιάρχος
Φως, μουσική, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικο πνεύμα κατέκλυσαν το Κέντρο Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το Σάββατο (29.11.2025), όπου μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν τις εορταστικές εκδηλώσεις και την φωταγώγηση των πανύψηλων δέντρων.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) υποδέχθηκε τις γιορτές μέσα σε μια ατμόσφαιρα χριστουγεννιάτικης λάμψης, καθώς επισκέπτες κάθε ηλικίας παρακολούθησαν τη μεταμόρφωσή του σε έναν φωτεινό και ζεστό χώρο γιορτής.

Φωταγωγήθηκε σε μια λαμπερή γιορτή με οικοδέσποινα την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά και ελεύθερη είσοδο για όλους.

Τα τρία πανύψηλα έλατα δεσπόζουν πλέον στην Αγορά, τα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, ντυμένα με χιλιάδες λαμπιόνια, άναψαν και η σκηνή στήθηκε για να υποδεχτεί, αρχικά, το πολυφωνικό συγκρότημα The Loop Quartet.

 
 
 
 
 
Στη συνέχεια, η Νίνα Μαζάνη, μια από τις πιο δυναμικές νέες παρουσίες της εγχώριας μουσικής σκηνής,  παρουσίασε ένα πρόγραμμα γεμάτο swing και jazz διασκευές διεθνών επιτυχιών.

Τα Σιντριβάνια στο Κανάλι και οι πατινέρ στο Παγοδρόμιο, που χόρευαν σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, συμπλήρωσαν το εντυπωσιακό σκηνικό.

