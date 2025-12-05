Ελλάδα

Το Μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργεί και πάλι από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου «νωρίτερα από το προβλεπόμενο»

Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιεί δρομολόγια με πλήρες ωράριο την περίοδο των γιορτών
Τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει για το επιβατικό κοινό η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Νίκο Κουρέτα, εκπροσώπων της THEMA – Εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης Μετρό Θεσσαλονίκης και των αναδόχων κατασκευής στο Αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή (05.12.2025).

Η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχή και ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά, ανακοινώθηκε μετά το πέρας της σύσκεψης στην οποία προήδρευσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Παρότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε η λειτουργία του Μετρό να πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό και ομαλή μετακίνηση στην πόλη.

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

Πρόγραμμα δρομολογίων Δευτέρα 08/12 έως και Σάββατο 20/12/2025

Ωράριο λειτουργίας Μετρό Θεσσαλονίκης

Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε., οι ανάδοχοι κατασκευής και η THEMA συνεχίζουν με συνέπεια την προετοιμασία για την πλήρη ολοκλήρωση και ένταξη της επέκτασης προς Καλαμαριά στο δίκτυο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή λειτουργία της βασικής γραμμής.

