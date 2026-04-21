Ελλάδα

Το ΣτΕ «μπλοκάρει» την επέκταση του White Coast στην παραλία Μύτακας της Μήλου

Ετσι δεν επιτρέπεται η ανέγερση των 127 πισίνων και των ισάριθμων δωματίων
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Χρήστος Μπόνης
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επέκταση μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας στη Μήλο στην περιοχή Μύτακας. Η κατασκευή μεγάλου αριθμού πισίνων, δωματίων και κοινοχρήστων χώρων σε ένα σημείο φυσικού κάλλους στο νησί των Κυκλάδων, είχε προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, που προσέφυγαν στο ΣΤΕ ζητώντας το «πάγωμα» των κατασκευαστικών έργων.

Πρόκειται για έργο που προβλέπει την κατασκευή 127 ατομικών πισινών για αντίστοιχα δωμάτια και μια μεγάλη κοινόχρηστη πισίνα στη Μήλο και το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 69/2026 απόφαση της επιτροπής αναστολών, έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση του Δήμου Μήλου, της «Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» και πολιτών μπλοκάροντας την κατασκευή έργων με βάση δεύτερη οικοδομική άδεια για την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας.

Ετσι δεν επιτρέπεται η ανέγερση των 127 πισίνων και των ισάριθμων δωματίων, ενώ αντίθετα, επιτρέπεται η συνέχιση των βελτιωτικών επισκευαστικών εργασιών στα υφιστάμενα από το παρελθόν κτίρια, τις εργασίες σε 13 νέα κτίρια που βρίσκονται σε εξέλιξη, κ.λπ.

Το «πάγωμα» των εργασιών ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κυρίας αίτησης ακύρωσης που έχει κατατεθεί και θα συζητηθεί 6.5.2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo