Ελλάδα

Τον «χαβά» της η Τουρκία με 3 παραβάσεις και 4 παραβιάσεις στο Αιγαίο ενώ φωτιές του πολέμου «καίνε» τη Μέση Ανατολή

Το σκηνικό της προκλητικότητας έστησαν δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar / REUTERS / Aziz Karimov / File Photo

Τι κι αν φλέγεται η Μέση Ανατολή, από την μαζικής κλίμακας πολεμική σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ – Ιράν και Ισραήλ, η Τουρκία δεν ξεχνάει τις προκλήσεις στο Αιγαίο και συνεχίζει τις παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου και τις παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Παρά το γεγονός ότι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύονται σε χώρες του Κόλπου, ενώ ακόμα drones χτύπησαν και την Κύπρο, η Τουρκία δεν υπολογίζει τίποτα και σήμερα (02.03.2026) πραγματοποίησε 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 4 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.

Το σκηνικό της προκλητικότητας έστησαν δύο τουρκικά UAV στο βορειοανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. 

Σημειώνεται πως τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
76
68
57
39
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo