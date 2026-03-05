Τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο τη στιγμή που μαίνεται ο πόλεμος

Με τα τύμπανα του πολέμου στην περιοχή να χτυπάνε δυνατά, η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί πάνω από το Αιγαίο. Η Άγκυρα «σήκωσε» την Πέμπτη (05.03.2026) τέσσερα F-16 και άλλα τρία αεροσκάφη και τα έστειλε στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τέσσερα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, ένα ελικοφόρο ATR-72, ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου CN-235 και ένα UAV της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, προχώρησαν την Πέμπτη σε οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και οκτώ παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι πρωτοβουλίες και ενέργειες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να πάρουν αυξημένα μέτρα αεράμυνας, αναπτύσσοντας πυροβολαρχία Patriot στην Κάρπαθο και μαχητικά και φρεγάτες στην Κύπρο «είναι αντίθετες με το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, μη σοβαρές, ατυχείς και άκαιρες». Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 5η ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2Χ2 F-16

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 ATR-72, 1 CN-235 KAI 1 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 7

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 8 (2 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ, 1 από το ATR-72, 1 από το UAV και 4 από το CN-235)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 8 [2 από τον ένα σχηματισμό των μαχητικών Α/Φ (1Χ2 F-16) και 6 από το ATR-72]

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

πηγή: OnAlert.gr