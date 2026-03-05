Ελλάδα

Τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο τη στιγμή που μαίνεται ο πόλεμος

Οι πρωτοβουλίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να αναπτύξουν πυροβολαρχία Patriot στην Κάρπαθο και μαχητικά και φρεγάτες στην Κύπρο ενόχλησαν την Άγκυρα
F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Με τα τύμπανα του πολέμου στην περιοχή να χτυπάνε δυνατά, η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί πάνω από το Αιγαίο. Η Άγκυρα «σήκωσε» την Πέμπτη (05.03.2026) τέσσερα F-16 και άλλα τρία αεροσκάφη και τα έστειλε στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τέσσερα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, ένα ελικοφόρο ATR-72, ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου CN-235 και ένα UAV της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, προχώρησαν την Πέμπτη σε οκτώ παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και οκτώ παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι πρωτοβουλίες και ενέργειες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να πάρουν αυξημένα μέτρα αεράμυνας, αναπτύσσοντας πυροβολαρχία Patriot στην Κάρπαθο και μαχητικά και φρεγάτες στην Κύπρο «είναι αντίθετες με το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, μη σοβαρές, ατυχείς και άκαιρες». Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 5η ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2Χ2 F-16

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 ATR-72, 1 CN-235 KAI 1 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 7

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 8 (2 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ, 1 από το ATR-72, 1 από το UAV και 4 από το CN-235)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 8 [2 από τον ένα σχηματισμό των μαχητικών Α/Φ (1Χ2 F-16) και 6 από το ATR-72]

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
82
69
63
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επέστρεψαν 91 Έλληνες με C-130 από το Άμπου Ντάμπι – Συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας
Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται με το υπουργείο Εξωτερικών να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή
Επέστρεψαν 91 Έλληνες με C-130 από το Άμπου Ντάμπι – Συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας
CNN: «Δύο λεπτά» πριν χτυπήσουν αμερικανική βάση με 10.000 στρατιώτες στο Κατάρ καταρρίφθηκαν τα βομβαρδιστικά του Ιράν
H τολμηρή επιχείρηση του Ιράν πάνω από το Κατάρ σηματοδότησε την πρώτη φορά που χρησιμοποίησε drone για να επιτεθεί σε γειτονική χώρα μετά το θάνατο του Χαμενεΐ
αεροσκάφος
Newsit logo
Newsit logo