Τραγωδία στα Πατήσια: Γυναίκα γέννησε στο σπίτι της και πέθανε μαζί με το μωρό

Το τραγικό συμβάν έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9/25) στην οδό Σκρα στα Πατήσια, με την άτυχη γυναίκα να αφήνει την τελευταία πνοή της, την ώρα που έφερνε στον κόσμο το μωρό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 30χρονη γυναίκα ήταν στο μήνα της «αλλά όχι για να γεννήσει σήμερα». Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι στα Πατήσια, την βρήκαν ξαπλωμένη, έχοντας αφήσει την τελευταία πνοή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ίδιο χώρο υπήρχαν και δύο παιδάκια, τα οποία μετά το συμβάν φρόντιζαν αστυνομικοί, όπως βλέπετε στην παρακάτω φωτογραφία.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί το τι ακριβώς συνέβη και πώς η γυναίκα «έσβησε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρεπορτάζ: Κλαούντιο Σουμπάσι