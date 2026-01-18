Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που «καρφώθηκε» σε προστατευτικές μπάρες

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος λίγο έξω από τη Λάρισα, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα αργά το απόγευμα της Κυριακής, 18.01.2026, έξω από την πόλη, στον δρόμο Λάρισας – Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μπλε αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βγήκε από την πορεία του μετά από στροφή στο ρεύμα προς Καρδίτσα και έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ο οδηγός, που ήταν περίπου 60 ετών, αναφέρει το onlarissa.gr.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο, τον διασωλήνωσε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όμως δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο βρέθηκε και η αστυνομία για να ρυθμίσει την κυκλοφορία και να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος.