Τραγωδία στη Νάξο: 85χρονος τουρίστας βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα

Τραγικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στη Νάξο το μεσημέρι της Τρίτης (18.08.2026). Ένας 85χρονος αλλοδαπός τουρίστας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του Αμίτη.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τον κόσμο στην παραλία του Αμίτη στη Νάξο, οι οποίοι είδαν τον ηλικιωμένο να βρίσκεται σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα και κινητοποιήθηκαν άμεσα.

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Όπως αναφέρει το Cyclades24.gr, έβγαλαν τον 85χρονο στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές.

Στην παραλία έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου και το ΕΚΑΒ, ενώ ξεκίνησε προσπάθεια ανάνηψης του ηλικιωμένου.

Παρά την παροχή πρώτων βοηθειών και την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε.

Ακολούθησε η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.