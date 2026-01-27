Ελλάδα

Τραγωδία στη Βιολάντα: Η μελέτη για τη πυρασφάλεια που είχε καταθέσει πριν τέσσερις μήνες

Το ερώτημα είναι γιατί η Βιολάντα, ήθελε ενίσχυση των μέτρων πυρασφάλειας στον χώρο, αν είχε δηλαδή διαπιστώσει κενά που έπρεπε να καλυφθούν
Η επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων "Βιολάντα"
Η επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων "Βιολάντα" / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Μελέτη για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας είχε καταθέσει τον Σεπτέμβριο στην Πυροσβεστική, η βιομηχανία Βιολάντα. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, το τμήμα τεχνικών, είχε υποβάλει τον φάκελο στο αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με σχετική μελέτη όπου υπήρχαν κάποιες προσθήκες για τα μέτρα ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε πως ο φάκελος που εξετάζεται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ, μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζει κάτι ύποπτο, πλην όμως όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις όλα τα έγγραφα θα μπουν στο μικροσκόπιο έτσι ώστε οι ερευνητές της Πυροσβεστικής, να έχουν πλήρη εικόνα για το αν και κατά πόσο στη βιομηχανία Βιολάντα τηρούσαν το πρωτόκολλο.

Το ερώτημα είναι γιατί η Βιολάντα, ήθελε ενίσχυση των μέτρων πυρασφάλειας στον χώρο, αν είχε δηλαδή διαπιστώσει κενά που έπρεπε να καλυφθούν και ποιο ακριβώς κομμάτι της ασφάλειας έπρεπε να ενισχυθεί, σύμφωνα με τη μελέτη που κατετέθη για τις προσθήκες.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αξιωματικών κινούνται σε δύο άξονες.

Ο ένας έχει να κάνει με τα αίτια της έκρηξης: Αν και γιατί υπήρξε διαρροή του μείγματος προπανίου, σε ποιο ακριβώς χώρο του εργοστασίου και γιατί δεν έγινε αντιληπτή από τους εργαζόμενους ή από τα συστήματα ασφαλείας της μονάδας παραγωγής και ο δεύτερος άξονας, ψάχνει απαντήσεις στο ερώτημα, αν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας και συγκεκριμένα το σύστημα ανίχνευσης διαρροής μείγματος προπανίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
162
151
104
54
49
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βρέθηκε η σορός και της 5ης εργαζόμενης στα συντρίμμια της βιομηχανίας «Βιολάντα»
Η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στο ισόγειο του εργοστασίου - Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Σε εργαστήριο της Αθήνας οι σοροί των θυμάτων - Καταθέτουν σήμερα οι εργαζόμενοι που επέζησαν από την έκρηξη
Γυναίκες
Βιολάντα: Θρηνούμε 5 δικούς μας ανθρώπους, άμεση οικονομική βοήθεια στις οικογένειες – «Εφαρμόζουμε αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας»
Όλα τα μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων που ανακοίνωσε η εταιρεία - «Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη»
εργοστάσιο Βιολάντα 11
Γιώργος Καρατζαφέρης για τον θάνατο του Σπύρου Καρατζαφέρη: «Αν δεν ήταν ο αδελφός μου, δεν θα γινόμουν αυτό που έγινα»
«Του χρωστάω μεγάλος μέρος της καρδιάς μου. Ήταν ασυμβίβαστος, για αυτό έκανε πολλούς εχθρούς και για αυτό κατάφερε αυτά που κατάφερε», σχολίασε συγκινημένος
Γιώργος Καρατζαφέρης
Εξαφανίστηκε 16χρονη από τον Κορυδαλλό – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Η Ελένη Α. έχει ύψος 1,65 μ. και κανονικό βάρος, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια- Την μέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λεοπάρ μπλούζα, μαύρο σορτσάκι, χακί στρατιωτικό μπουφάν και λευκά αθλητικά παπούτσια
Εξαφάνιση
Newsit logo
Newsit logo