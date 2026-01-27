Τραγωδία στη Βιολάντα: Η μελέτη για τη πυρασφάλεια που είχε καταθέσει πριν τέσσερις μήνες

Μελέτη για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας είχε καταθέσει τον Σεπτέμβριο στην Πυροσβεστική, η βιομηχανία Βιολάντα. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, το τμήμα τεχνικών, είχε υποβάλει τον φάκελο στο αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με σχετική μελέτη όπου υπήρχαν κάποιες προσθήκες για τα μέτρα ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε πως ο φάκελος που εξετάζεται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ, μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζει κάτι ύποπτο, πλην όμως όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις όλα τα έγγραφα θα μπουν στο μικροσκόπιο έτσι ώστε οι ερευνητές της Πυροσβεστικής, να έχουν πλήρη εικόνα για το αν και κατά πόσο στη βιομηχανία Βιολάντα τηρούσαν το πρωτόκολλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ερώτημα είναι γιατί η Βιολάντα, ήθελε ενίσχυση των μέτρων πυρασφάλειας στον χώρο, αν είχε δηλαδή διαπιστώσει κενά που έπρεπε να καλυφθούν και ποιο ακριβώς κομμάτι της ασφάλειας έπρεπε να ενισχυθεί, σύμφωνα με τη μελέτη που κατετέθη για τις προσθήκες.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αξιωματικών κινούνται σε δύο άξονες.

Ο ένας έχει να κάνει με τα αίτια της έκρηξης: Αν και γιατί υπήρξε διαρροή του μείγματος προπανίου, σε ποιο ακριβώς χώρο του εργοστασίου και γιατί δεν έγινε αντιληπτή από τους εργαζόμενους ή από τα συστήματα ασφαλείας της μονάδας παραγωγής και ο δεύτερος άξονας, ψάχνει απαντήσεις στο ερώτημα, αν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας και συγκεκριμένα το σύστημα ανίχνευσης διαρροής μείγματος προπανίου.