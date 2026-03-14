Τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρέφος βρέθηκε νεκρό στην κούνια του από την μητέρα του

Θρήνο έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός βρέφους 4 μηνών στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και δεν κατάφερε να παραμείνει στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, το βρέφος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του νωρίτερα σήμερα το πρωί (14/03/2026), στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς το άτυχο αγγελούδι δεν κατάφερε να επανέλθει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το λίγων μηνών αγοράκι βρήκε νεκρό η μητέρα του στην κούνια του.

Σύμφωνα με το ptris.gr, η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.