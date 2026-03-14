Τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρέφος βρέθηκε νεκρό στην κούνια του από την μητέρα του

Το μωρό μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αλλά δεν κατάφερε να επανέλθει
Μωρό / REUTERS / Hatem Khaled / Φωτογραφία αρχείου

Θρήνο έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός βρέφους 4 μηνών στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και δεν κατάφερε να παραμείνει στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, το βρέφος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του νωρίτερα σήμερα το πρωί (14/03/2026), στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς το άτυχο αγγελούδι δεν κατάφερε να επανέλθει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το λίγων μηνών αγοράκι βρήκε νεκρό η μητέρα του στην κούνια του.

Σύμφωνα με το ptris.gr, η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
258
69
67
59
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ακατάσχετη αιμορραγία από μαχαιριά στην καρδιά, «έδειξε» η ιατροδικαστική για τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
Έχασε πάνω από 2 λίτρα αίμα - «Υπάρχουν άνθρωποι που επιβεβαιώνουν πως η δολοφονία έγινε για οπαδικές διαφορές», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος - Στον εισαγγελέα ο δράστης
20χρονος
6
Έφτασε στα δικαστήρια ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου - Παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα της επίθεσης, αναζητούνται ακόμη 2 άτομα
Το χρονικό της δολοφονίας, τα όσα ισχυρίστηκε ο 23χρονος στις αρχές και τα σοκαριστικά βίντεο ντοκουμέντο από τους δρόμους της Καλαμαριάς, λίγο μετά την επίθεση με το μαχαίρι
23χρονος
15
