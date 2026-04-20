Τραγωδία στο υπουργείο Τουρισμού: 51χρονη έπεσε από τον 2ο όροφο και σκοτώθηκε

Δούλευε πάνω από 20 χρόνια στο υπουργείο - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Ευαγγελισμός» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Ανανεώθηκε πριν 37 λεπτά
Κλαούντιο Σούμπασι

Ανείπωτη τραγωδία στο υπουργείο Τουρισμού, το πρωί της Δευτέρας (20.04.2026) όπου μία γυναίκα 51 χρόνων έπεσε από τον 2ο όροφο και σκοτώθηκε.

Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 08:30 το πρωί, όταν κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, η 51χρονη έπεσε από τον 2ο όροφο του υπουργείου Τουρισμού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με αυτόπτες μάρτυρες να καλούν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την άτυχη γυναίκα.

Οι διασώστες βρήκαν την 51χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και την μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δούλευε για πάνω από 20 χρόνια στο υπουργείο ενώ ήταν μητέρα 2 παιδιών.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Οι αρχές επικεντρώνονται κυρίως στο σενάριο της αυτοχειρίας, μιας και υπάρχουν πληροφορίες πως είχε προσπαθήσει να βλάψει τον εαυτό της και στο παρελθόν, μετά από επιλόχειο κατάθλιψη που πέρασε.

