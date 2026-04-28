Τραγωδία στον Κολωνό: Διευθύντρια σχολείου έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας της

Η διευθύντρια ήταν μητέρα δύο παιδιών, ενώ άνθρωποι που τη γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν εργατικό και ευαίσθητο άνθρωπο
Τραγικό θάνατο βρήκε μια διευθύντρια σχολείου από τον Κολωνό, η οποία το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) αντί να πάει στην εργασία της, ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας της, από όπου πήδηξε στο κενό.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 8 το πρωί, όταν η γυναίκα που είχε αναλάβει τη θέση της διευθύντριας σε σχολείο κοντά στο σπίτι της στον Κολωνό, αποφάσισε να βάλει τέλος στην ζωή της. Σοκαρισμένος ο σύζυγός της ειδοποίησε τις Αρχές, ο οποίος ανέφερε πως η γυναίκα του δεχόταν ιδιαίτερη πίεση στον χώρο εργασίας της.

Η διευθύντρια ήταν μητέρα δύο παιδιών, ενώ άνθρωποι που τη γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν εργατικό και ευαίσθητο άνθρωπο.

Ο θάνατός της ήταν σχεδόν ακαριαίος, ενώ συγκλονισμένοι είναι και οι μαθητές, οι γονείς και οι εργαζόμενοι του σχολείου όπου δούλευε η γυναίκα.

Η γυναίκα μάλιστα, φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στον σύζυγό της, δεχόταν πίεση από ορισμένους καθηγητές και γονείς. Το θέμα μάλιστα θα έφτανε ενδεχομένως ακόμα και στον Εισαγγελέα.

Πλέον η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης από την ταράτσα.

Ελλάδα
