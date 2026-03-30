Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός εντοπίστηκε ένας 54χρονος λίγες ώρες μετά την κηδεία της συζύγου του

Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία στον Βόλο μετά την είδηση θανάτου ενός 54χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι ο άνδρας πέθανε μια μέρα μετά την κηδεία της επίσης 54χρονης συζύγου του.

Η 54χρονη Αφεντούλα Ξάφη – Κασάπογλου, κηδεύτηκε χθες (29.03.2026) μέσα σε κλίμα οδύνης στον Βόλο. Ωστόσο, το πρωί της Δευτέρας, ο σύζυγός της Δημήτρης Κασάπογλου, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μαζί 3 παιδιά, τα οποία έχασαν και τους δύο γονείς τους μέσα σε λίγες μέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν άντεξε την απώλεια της συζύγου του, με την οποία είχαν δημιουργήσει οικογένεια και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά, και κατέληξε λίγες ώρες μετά την κηδεία της.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Κασάπογλου θα τελεστεί αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Βόλου, στον ίδιο ναό όπου μία ημέρα νωρίτερα συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη σύζυγό του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, καθώς πρόκειται για μια τραγική εξέλιξη που συγκλονίζει όχι μόνο την οικογένεια, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.