Ελλάδα

Τρόμος στην Αργυρούπολη: Οδηγοί τσακώθηκαν στον δρόμο – Ο ένας απείλησε τον άλλο με τσεκούρι και συνελήφθη

Ο 59χρονος οδηγός, κατόπιν διένεξης σε άλλο οδηγό στη συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης, τον απείλησε επιδεικνύοντας του τσεκούρι και αποχώρησε.
Αργυρούπολη

Ένα απίστευτο σκηνικό που οδήγησε στη σύλληψη ενός οδηγού, σημειώθηκε το Σάββατο (13.12.2025) στην Αργυρούπολη, όπου ο 59χρονος απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το πρωί του Σαββάτου ο 59χρονος οδηγός, κατόπιν διένεξης σε άλλο οδηγό στη συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης, τον απείλησε επιδεικνύοντας του τσεκούρι και αποχώρησε.

Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατόπιν ενημέρωσης του Κέντρου Άμεσης Δράσης κατευθύνθηκαν προς το σημείο όπου σε κοντινή απόσταση εντόπισαν τον 59χρονο και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης για οπλοκατοχή και όπλων και εντοπισμό ναρκωτικών.

Κατόπιν σε έρευνα του οχήματος του και σε δωμάτιο ξενοδοχείου που διαμένει βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • τσεκούρι,
  • σκεπάρνι,
  • αεροβόλο πιστόλι,
  • 52 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • μαχαίρι-μπρελόκ,
  • 1500 σφαίρες και 10 αμπούλες αεροβόλου πιστολιού και
  • τρίφτης ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελλάδα
