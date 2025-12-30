Τρόμος στον Βόλο: «Βροχή» πυροβολισμών σε καταυλισμό Ρομά στο Αλιβέρι – Άντρας με καραμπίνα ταμπουρώθηκε σε μπακάλικο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30.12.2025) στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας, στον Βόλο, όπου έπεσαν πυροβολισμοί σε καταυλισμό Ρόμά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στον καταυλισμό στο Αλιβέρι, όπου είχαν σπεύσει συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, για να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους για πιθανή ρευματοκλοπή. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έχει κάποια σύνδεση με την παρουσία του συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ στον οικισμό στον Βόλο.

Στον οικισμό έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που προσπάθησαν αφενός να ηρεμήσουν την κατάσταση, ενώ όπως αναφέρει το taxydromos.gr, περισσότεροι από 150 Ρομά έχουν βγει στους δρόμους και διαπληκτίζονται μεταξύ τους.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως το επεισόδιο ξεκίνησε μετά από έντονο επεισόδιο μεταξύ δύο οικογενειών και πως ένας Ρομά από τη μία οικογένεια άρπαξε μία καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί.

Ένας φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών, σύμφωνα με κάποιους κατοίκους του οικισμού αρχικά επιχείρησε να κρυφτεί σε μπακάλικο που λειτουργεί στον οικισμό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκονταν εκεί για τον έλεγχο, έντρομοι έφυγαν από το σημείο, ενώ κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Αλιβερίου ενημέρωσαν την αστυνομία για το σοβαρό επεισόδιο.

Το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση, και η αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια της έντασης που επικρατεί στην περιοχή.