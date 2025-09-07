Ελλάδα

Τροχαίο ατύχημα στην λεωφόρο Κηφισίας: Κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα

Λόγω της σύγκρουσης των οχημάτων υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού στο ΟΑΚΑ
Ακόμη ένα τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (07.09.2025), αυτή τη φορά στη λεωφόρο Κηφισίας, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα, στο Μαρούσι.

Οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Λόγω της σύγκρουσης υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού στο ΟΑΚΑ, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Κίνηση

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, αυτοκίνητα έπιασε φωτιά εν κινήσει στον Κηφισό, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία, στο ύψος του Αιγάλεω στην κάθοδο.

