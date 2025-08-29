Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε μία γιαγιά και τραυμάτισε την 8χρονη εγγονή της

Το σοκαριστικό τροχαίο συνέβη στην Ακτή Δυμαίων μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών
Το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στην Πάτρα
Μία γυναίκα σκοτώθηκε σε τροχαίο και η εγγονή της περίπου 8 ετών τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκαν από μηχανή στην Πάτρα στην περιοχή της Ακτής Δυμαίων. Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (29.08.2025) μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr, το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα σημειώθηκε όταν ο οδηγός της μηχανής, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, χτύπησε τη γυναίκα η οποία διέσχιζε τον δρόμο κάθετα, κρατώντας το κοριτσάκι με το δεξί της χέρι.

Δυστυχώς η γιαγιά της 8χρονης κατέληξε, ενώ η εγγονή της μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Είναι χαρακτηριστικό πως η μηχανή βρέθηκε στα 150 μέτρα μακριά, με τον οδηγό της να τραυματίζεται ελαφρά.

Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος, ενώ η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ελλάδα
