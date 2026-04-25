Τροχαίο στη Λαμία: Στο νοσοκομείο νεαρός μοτοσικλετιστής που έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Ένα σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (25/4/2026) στη Λαμία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας νεαρός μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr για το τροχαίο, κάτω από άγνωστες συνθήκες το μηχανάκι του νεαρού έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, στην πίσω του πλευρά, στα φανάρια του Αγίου Αθανασίου στα Γαλανέικα Λαμίας.

Το μηχανάκι ανέβαινε την οδό κι αμέσως μετά τα φανάρια προσέκρουσε πάνω στο αυτοκίνητο, σπάζοντας το πίσω παρμπρίζ. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο νεαρός στο πρόσωπο και στο σώμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και διακόμισε τον τραυματία στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.