Τροχαίο στη Λαμία: Στο νοσοκομείο νεαρός μοτοσικλετιστής που έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Ο νεαρός τραυματίστηκε σε πρόσωπο και πόδια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας
Το αυτοκίνητο πάνω στο οποίο έπεσε ο νεαρός

Ένα σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (25/4/2026) στη Λαμία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας νεαρός μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr για το τροχαίο, κάτω από άγνωστες συνθήκες το μηχανάκι του νεαρού έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, στην πίσω του πλευρά, στα φανάρια του Αγίου Αθανασίου στα Γαλανέικα Λαμίας.

Το μηχανάκι ανέβαινε την οδό κι αμέσως μετά τα φανάρια προσέκρουσε πάνω στο αυτοκίνητο, σπάζοντας το πίσω παρμπρίζ. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο νεαρός στο πρόσωπο και στο σώμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και διακόμισε τον τραυματία στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
116
56
54
48
