Τροχαίο στη Λήμνο: 20χρονος οδηγός μηχανής έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (18/1/2026) στη Μύρινα της Λήμνου από τροχαίο ατύχημα όταν 20χρονος έπεσε από γκρεμό και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Τηγάνι, νοτιοδυτικά της Λήμνου, όταν οδηγός μηχανής οχήματος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση προσέγγισης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι της Μύρινας.