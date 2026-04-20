Τροχαίο στη Λιοσίων: Χωρίς δίπλωμα ο 16χρονος Σουδανός, κατηγορείται για δύο κακουργήματα

Το κατώφλι της ανακρίτριας περνά ο16χρονος από το Σουδάν που συνελήφθη για το σοκαριστικό τροχαίο με θύμα ένα 16χρονο κορίτσι στη Λιοσίων. Ο 16χρονος γνώριμος στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών αλλά και ασέλγειας οδηγούσε τη μηχανή που παρέσυρε το άτυχο κορίτσι και φυσικά χωρίς δίπλωμα.

Σε βάρος του κατηγορούμενου για το τροχαίο στη Λιοσίων ασκήθηκε δίωξη για δύο κακουργήματα, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Μαζί με τον 16χρονο, στην ανακρίτρια ανηλίκων παραπέμπονται να απολογηθούν οι άλλοι τρεις συλληφθέντες που εχθές πέρασαν το κατώφλι των δικαστηρίων της Ευελπίδων. Πρόκειται για τον συνεπιβάτη της μηχανής, που κατηγορείται για το κακούργημα της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και για το πλημμέλημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από υπόχρεο.

Ο 16χρονος και ο συνεπιβάτης της μηχανής θα απολογηθούν την Πέμπτη (23/4/2026), ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι την Τετάρτη.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες που προκάλεσε το βαρύτατο τραυματισμό της 16χρονος σε κεφάλι και σώμα, ενώ υπέστη και ρήξη σπλήνας, είναι η 20χρονη ιδιοκτήτρια του σκούτερ και ο συνομήλικός της, που δήλωσε διαχειριστής μηχανής. Και οι δύο κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις αρχές.

Όλοι τους αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή κοπέλα προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο στην οδό Λιοσίων το περασμένο Σάββατο (18/4/2026), προκειμένου να παραλάβει ένα δέμα από θυρίδα αποστολής που είχε παραγγείλει. Τότε, μια μηχανή διέσχισε τον δρόμο με αποτέλεσμα να υπάρξει παράσυρση και σοβαρός τραυματισμός της 16χρονης, ενώ οι επιβαίνοντες τράπηκαν σε φυγή.

Εντωμεταξύ η 16χρονη παραμένει στη ΜΕΘ, «νοσηλεύεται στην εντατική σε καταστολή, με βαριά τραύματα, καθώς της αφαιρέθηκε ο σπλήνας λόγω εσωτερικής αιμορραγίας και έχει κάταγμα στον εγκέφαλο και άλλα κατάγματα στο σώμα», είχε αναφέρει νωρίτερα ο πατέρας της μιλώντας στο newsit.gr.