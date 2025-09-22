Τροχαίο στη Ποσειδώνος: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του στο Παλαιό Φάληρο – Δείτε βίντεο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας οδηγός μετά από τροχαίο που είχε το πρωί της Δευτέρας (22.09.2025) στη Ποσειδώνος.

Το τροχαίο έγινε στη Ποσειδώνος, στο ύψος της Αγίας Σκέπης στο Παλαιό Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λίγο μετά τις 07:00 το πρωί και κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός πορείας και να ανατραπεί.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Στο σημείο έχουν κλείσει δύο λωρίδες και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις καθώς πέραν του αναποδογυρισμένου οχήματος, έχουν προκληθεί ζημιές και σε φανάρι που κινδυνεύει να πέσει.