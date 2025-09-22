Ελλάδα

Τροχαίο στη Ποσειδώνος: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του στο Παλαιό Φάληρο – Δείτε βίντεο

Στο σημείο έχουν κλείσει δύο λωρίδες και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις καθώς πέραν του αναποδογυρισμένου οχήματος, έχουν προκληθεί ζημιές και σε φανάρι που κινδυνεύει να πέσει
Το αυτοκίνητου του τραυματία
Το αυτοκίνητου του τραυματία

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας οδηγός μετά από τροχαίο που είχε το πρωί της Δευτέρας (22.09.2025) στη Ποσειδώνος.

Το τροχαίο έγινε στη Ποσειδώνος, στο ύψος της Αγίας Σκέπης στο Παλαιό Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λίγο μετά τις 07:00 το πρωί και κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός πορείας και να ανατραπεί.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Στο σημείο έχουν κλείσει δύο λωρίδες και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις καθώς πέραν του αναποδογυρισμένου οχήματος, έχουν προκληθεί ζημιές και σε φανάρι που κινδυνεύει να πέσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός σήμερα: Όχι ακόμα φθινοπωρινός με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 31 βαθμούς – Αναλυτική πρόγνωση
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα
Ζέστη στην Αθήνα
«Είχα έξοδα, πάσχω από αυτοάνοσο και ο γιος μου σπουδάζει στην Κρήτη» είπε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη στη Βοιωτία
Πώς οι αστυνομικοί ξεσκέπασαν την απάτη - Κρίσιμη η ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης, επιφυλακτικές οι αρχές αν η 91χρονη πέθανε από φυσικά αίτια
Ο λάκκος που έθαψε την μητέρα της και η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης στη Βοιωτία
10
Newsit logo
Newsit logo