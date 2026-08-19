Τροχαίο στη Βούλα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 32χρονος οδηγός ταξί – «Παραπλανήθηκα από το gps»

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά τη σημερινή (19/08/2026) απολογία του, ο 32χρονος οδηγός ταξί που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Βούλα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 39χρονου οδηγού μοτοσικλέτας.

Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 32χρονος οδηγός ταξί υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, ενώ του αφαιρέθηκε επ’ αόριστον η άδεια οδήγησης μετά το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα.

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Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης που του αποδίδεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι η κίνησή του οφειλόταν σε λανθασμένη καθοδήγηση από το GPS και ότι δεν αντιλήφθηκε την απαγορευτική πινακίδα στο σημείο.

«Δεν είδα την πινακίδα της απαγόρευσης στροφής. Παραπλανήθηκα από το GPS, το οποίο μου άλλαξε τελευταία στιγμή τη διαδρομή», φέρεται να ανέφερε κατά την απολογία του.

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Ο 32χρονος υποστήριξε ακόμη ότι είχε ανάψει το φλας, θεωρώντας πως μπορούσε να πραγματοποιήσει νόμιμα τη στροφή. Όπως φέρεται να είπε, πριν αλλάξει λωρίδα ελέγξε τον καθρέφτη του, χωρίς να αντιληφθεί άλλο όχημα.

Η ποινική διαδικασία σε βάρος του αφορά την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης που προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη, καθώς και την κατηγορία των σωματικών βλαβών από αμέλεια.