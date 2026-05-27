Ελλάδα

Τροχαίο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Ταξί συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένη γυναίκα

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με τη βοήθεια της τροχαίας
τροχαίο αλεξάνδρας
Το αυτοκίνητο και το ταξί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο
Ένα σοβαρό τροχαίο έγινε σήμερα το μεσημέρι (27/5/2026) γύρω στις 12:30 στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν ταξί συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι οδηγοί.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο έγινε στη συμβολή των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Πατησίων, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται με δυσκολία η κυκλοφορία.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται το ταξί συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, με την επαφή τους να είναι τόσο σφοδρή ώστε να ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι.

Μια γυναίκα έχει τραυματιστεί και στο σημείο μετέβη πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

