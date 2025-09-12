Τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: «Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει», λέει ο γιος του 54χρονου που σκοτώθηκε

Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια του 54χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που έγινε το απόγευμα της Πεμπτης στην Ολυμπία Οδό.

Ο 54χρονος Μάκης Κοντοστάνος που άφησε την τελευταία του πνοή στην Ολυμπία Οδό στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα ήταν πατέρας τριών παιδιών από τον πρώτο του γάμο. Από το τροχαίο σκοτώθηκε και μια 70χρονη.

Τα μέλη της οικογένειάς του προσπαθούν να διαχειριστούν όσα έχουν γίνει με τις στιγμές να είναι δύσκολες. Ο 54χρονος είχε καταγωγή από την Κέρκυρα με τον πατέρα του να μένει μόνιμα στο νησί.

«Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Ακόμα και εμείς δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει», είπε ο ένας από τους γιους του μιλώντας στο newsit.gr.

«Μάλλον μπερδεύτηκε»

Το τροχαίο προκλήθηκε όταν η γυναίκα οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. «Ξεκίνησε να πάει στο Λαμπίρι που έχει εξοχικό. Μάλλον μπερδεύτηκε και πέρασε την έξοδο που έπρεπε να βγει και έτσι βρέθηκε στην Παναγοπούλα. Ο γιος της έλειπε χθες. Η Μαριεντίνα είχε σκλήρυνση κατά πλάκας αλλα ήταν καλά», ανέφερε φίλη της 70χρονης.

Ο Μάκης Κοντοστάνος, που ήταν ιδιοκτήτης ενός μικρού λατομείου στα Μέγαρα, σκοτώθηκε χθες στην Εθνική Αθηνών Πατρών στο ύψος της Παναγοπούλας, αφού δεν πρόλαβε να αντιδράσει βλέποντας να έρχεται κατά πάνω στο όχημα που οδηγούσε κινούμενος προς Πάτρα, ένα ΙΧ του οποίου η 70χρονη οδηγός είχε μπει ανάποδα στο ρεύμα της οδού.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ, τυλίχθηκε στις φλόγες με τη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται. Πρόκειται για την Μαριεντίνα Καργάδου 70 ετών κάτοικο Αιγίου.

Οδηγός και συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου αργά το βράδυ ο ένας (ο 54χρονος Μάκης Κοντοστάνος) υπέκυψε στα τραύματα του.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι η 70χρονη, κινούνταν για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα στο ρεύμα προς Πάτρα.

Μπήκε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα, όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως ήταν ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας.

Μοιραία η σύγκρουση με το Ford Raptor και με το Honda να κάνει τρεις τούμπες και να καταλήγει στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.