Τροχαίο στον Πειραιά: Δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Πειραιά λίγα λεπτά πριν τις 11:30 το βράδυ της Κυριακής (21.09.2025). Δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το τροχαίο στον Πειραιά φέρεται ότι συνέβη όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Τα δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα απεγκλωβίστηκαν και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Χωρίς τις αισθήσεις τους απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β. συνεπεία τροχαίου, στον Πειραιά. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού θα διερευνήσει το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας Πειραιά.