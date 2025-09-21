Συμβαίνει τώρα:
Δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μετά από τροχαίο στον Πειραιά
Τροχαίο στον Πειραιά: Δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους

Τα δύο άτομα παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Πειραιά λίγα λεπτά πριν τις 11:30 το βράδυ της Κυριακής (21.09.2025). Δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το τροχαίο στον Πειραιά φέρεται ότι συνέβη όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Τα δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα απεγκλωβίστηκαν και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

 

Τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού θα διερευνήσει το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας Πειραιά.

